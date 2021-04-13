Електронний акциз та сплата податків – що з’являться у "Дії" цьогоріч

Незабаром у додатку "Дія" з’являться нові податкові послуги, зокрема сплату податків, декларації для ФОП та електронний акциз – їх запустять після Diia Summit цьогоріч.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Так, після Diia Summit навесні на порталі та у застосунку Дія у розділі "Мої податки" стане доступною сплата податків та подання декларацій для ФОП на спрощеній системі оподаткування, довідка про отримані доходи та сплачені податки, відображення даних про платника податків і стан його розрахунків з бюджетом.

Також через Дію українці отримуватимуть сповіщення про граничні строки оплати, наявність податкових зобов’язань або заборгованості. Платформу інтегруватимуть з банками: за згодою користувача Дія робитиме запит до банку та відображатиме загальну суму надходжень за обраний звітний період з ФОП-рахунку.

"Важливо, що суму доходів бачитиме тільки користувач. Дія від вашого імені лише робить запит до банку й заповнює відповідне поле в декларації", – додали у відомстві.

А восени Мінцифри планує спільно з Державною податковою службою запустити проєкт електронного акцизу та електронної марки. Як пояснюють у відомстві, "кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн та миттєво повідомити про порушення".

Для пілотного запуску обрали категорію алкогольної продукції. У Мінцифри кажуть, що проєкт "сприятиме подоланню корупції завдяки мінімізації впливу людського фактору". Також електронні послуги дозволять посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні та створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими чи незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.

Нагадуємо:

З квітня у "Дії" з’явиться можливість автоматично реєструвати ФОПи без посередництва людей та сплачувати податки за допомогою прив’язаної у додатку картки.

Економічна правда