Укрзалізниця тимчасово скасувала рейси за низкою напрямків

Укрзалізниця тимчасово скоротила кількість рейсів за окремими напрямками через низький попит, а також додала до розкладу три додаткові потяги перед літнім сезоном.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що УЗ запланувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Водночас, їхнє призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Так, вже додані до розкладу поїзди № 77/78 Харків – Маріуполь, № 119/120 Львів – Запоріжжя, № 719/720 Харків – Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).

У зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізниця тимчасово скасувала кількість рейсів до Західної України:

з 13 квітня – № 29/30 Київ–Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);

з 13 квітня – № 5/6 Ужгород–Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня – менше 1%);

з 14 квітня – № 243/244 Київ–Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня – 7%).

Також через економічну необґрунтованість з цього тижня (12 – 16 березня) змінюється періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

"Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону", – додали у компанії.

Економічна правда