У першому кварталі 2021 року пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 54,3% і становив 1,8 млн осіб.

Про це повідомляє Державіації.

За січень – березень 2021 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зменшились порівняно з відповідним періодом минулого року на 43,9% та склали 1,09 млн осіб. Зокрема, у міжнародному сполученні на 43,9% (0,98 млн осіб).

Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 54,3% та становили 1,84 млн осіб. З них у міжнародному сполученні скоротилися на 55,4% та становили 1,62 млн осіб.

Протягом січня – березня 2020 року українськими авіакомпаніями виконано 10,3 тисяч комерційних рейсів (скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 37,6%), зокрема міжнародних – 7,9 тисяч (скорочення – на 42,7%).

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Нагадуємо:

Повідомлялося, що пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" у березні 2021 року збільшився на понад 10% проти березня 2020 року, загалом минулоріч він скоротився на 66%.

Економічна правда



