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Microsoft купує розробника штучного інтелекту Nuance за 20 мільярдів доларів

Понеділок, 12 квітня 2021, 20:29
 

Техгігант Microsoft купує за 19,6 мільярда доларів компанію Nuance Communications, яка працює зі штучним інтелектом та розпізнаванням мовлення – компанія хоче збільшити присутність на ринку охорони здоров’я.

Про це повідомляє Bloomberg.

Поглинання Nuance дозволить Microsoft збільшити свою присутність на ринку охорони здоров’я, а саме у частині застосування штучного інтелекту. До угоди компанії співпрацювали протягом двох років.

Акції Nuance Communications цьогоріч зросли на 3,4%. Розробки даної компанії лягли в основу асистента від Apple – Siri. Капіталізація компанії – близько 13 мільярдів. Минулоріч вона отримала 1,5 мільярда доларів прибутку.

Microsoft купує 350 мільйонів акцій Nuance, 56 доларів кожна. За даними компанії, придбання скоротить прибутки Microsoft на 1% цьогоріч, та спричинить зростання вже наступного року.

Техкомпанія прагне розробити таке програмне забезпечення, що би позбавило лікарів потреби записувати слова пацієнтів та могло допомогти краще прогнозувати потреби останніх. Це є одним із аспектів, над яким компанії працювали протягом двох років.

Оскільки ШІ вчиться розпізнавати мовлення та робити прогнози, з часом розробники можуть створити технологію, що спростить пошук за ключовими словами у медкартках та покращить точність медичних прогнозів. 

Інший напрямок, за яким працювали компанії – телемедицина. 

Економічна правда

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штучний інтелект Microsoft

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