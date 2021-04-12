Постачальники відібрали газу з системи на 10 мільярдів – Оператор ГТС

За перший квартал 2021 року обласні та міські постачальники газу несанкціоновано відібрали з системи магістральних газогонів майже 1,1 млрд кубометру газу на 10 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ).

Зазначається, що таку кількість газу компанії відібрали "для власних виробничо-технологічних витрат". Як пояснюють в ОГТС, це витрати газу при транспортуванні, які облгази відбирають, наприклад, аби забезпечити в системі розподілу необхідний тиск.

Та за перший квартал обсяги є втричі вищими від обсягів за весь 2020 рік. Як додали у заяві, з лютого динаміка значно погіршилася: у січні облгази відібрали з ГТС 38 млн кубометрів газу, у лютому – 380 млн кубометрів, у березні – 675 млн кубометрів.

Водночас, з технічної точки зору немає жодного логічного пояснення зростання втрат у розподільних мережах у 20 разів наприкінці опалювального сезону, кажуть в ОГТС.

"Наразі сума нарахувань до сплати та боргів за відібраний газ облгазів сягають більше 10 млрд грн. Для порівняння: чистий прибуток Оператора ГТС України у 2020 році склав 20,4 млрд грн. Тобто половину прибутку, який отримав ОГТСУ від міжнародних операцій та транзиту, наразі "вимивають" у вигляді несанкціонованих відборів облгази, що негативно позначається на ліквідності компанії", – прокоментував генеральний директор ОГТCУ Сергій Макогон.

Зазначається, що за законодавством облгази мають врегульовувати небаланси самотужки, чого не відбувається. Наразі компанії мають сплатити оператору близько 10 мільярдів гривень, з яких 3,5 млрд грн – протермінована заборгованість, а 6,5 млрд грн – нарахування до сплати.

Економічна правда