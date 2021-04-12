У Держпродспоживслужбі розповіли, які продукти в Україні підробляють найчастіше
Молоко та молочні продукти (особливо, вершкове масло) є лідерами серед харчових продуктів, які найчастіше фальсифікують.
Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
"Наявність жирів немолочного походження - найпоширеніше порушення при виробництві вершкового масла. На другому місці за типом порушень - невідповідність маркування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку року фахівці Держпродспоживслужби провели 85 планових та 2908 позапланових перевірки - вилучили з обігу більше 31 тонни продуктів.
Найбільше вилучили:
- молока та молочних продуктів (понад 6 тонн);
- риби (4,7 тонн);
- м’яса птиці (3,3 тонни);
- м’яса та м’ясопродуктів (більше 2 тонн).
"Також було прийнято 49 рішень про призупинення обігу харчових продуктів. До правоохоронних органів передано 11 справ. Виписано штрафів на суму більше 1,6 мільйонів гривень", - додали у відомстві.
Економічна правда
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