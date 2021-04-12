У Держпродспоживслужбі розповіли, які продукти в Україні підробляють найчастіше

Молоко та молочні продукти (особливо, вершкове масло) є лідерами серед харчових продуктів, які найчастіше фальсифікують.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

"Наявність жирів немолочного походження - найпоширеніше порушення при виробництві вершкового масла. На другому місці за типом порушень - невідповідність маркування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року фахівці Держпродспоживслужби провели 85 планових та 2908 позапланових перевірки - вилучили з обігу більше 31 тонни продуктів.

Найбільше вилучили:

молока та молочних продуктів (понад 6 тонн);

риби (4,7 тонн);

м’яса птиці (3,3 тонни);

м’яса та м’ясопродуктів (більше 2 тонн).

"Також було прийнято 49 рішень про призупинення обігу харчових продуктів. До правоохоронних органів передано 11 справ. Виписано штрафів на суму більше 1,6 мільйонів гривень", - додали у відомстві.

Економічна правда