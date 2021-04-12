Facebook минулого року витратив 23 мільйони доларів на безпеку Цукерберга

Компанія Facebook минулого року витратила понад 23 млн доларів на безпеку свого гендиректора Марка Цукерберга.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на дані Комісії з цінних паперів та бірж США.

Зазначається, що компанія виявила "конкретні загрози стосовно пана Цукерберга".

"Він є синонімом Facebook, і, як наслідок, негативні настрої щодо нашої компанії безпосередньо пов'язані з паном Цукербергом і часто передаються йому", - заявили у компанії.

Зокрема, Facebook витратив 23 млн дол на особисту охорону в резиденціях Цукерберга та на поїздки для нього та його сім'ї.

Він також отримав додаткові 10 мільйонів доларів на покриття персоналу служби безпеки та інших витрат на охорону.

Комісія з питань винагород, призначень і керівництва компанії вважає, що через можливі загрози ці витрати є доречними і необхідними.

Крім того, Цукерберг отримує лише 1 долар на рік в якості зарплати в Facebook, не отримуючи жодних преміальних виплат і винагород за акції.

Зазначається, що на зборах акціонерів Facebook у травні Цукерберг запропонує час від часу пропонувати особисту безпеку для директорів, які не є співробітниками компанії.

Економічна правда