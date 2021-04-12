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Україна суттєво знизила імпорт газу з Європи

Понеділок, 12 квітня 2021, 16:45
 

Імпорт природного газу з європейського напрямку за два минулих тижні був на екстремально низькому рівні - 2,6 млн кубометрів на день.

Про це свідчать дані "Української енергетичної біржі".

Як наголошується, практично весь імпорт природного газу здійснювався з Угорщини.

 

"Обсяг внутрішнього видобутку складав за середньодобовим значенням близько 53,8 млн кубометрів на добу, що дещо більше, ніж за минулі два тижні. Споживання коливалось через зміни погодних умов", - йдеться у повідомленні.

"На 9 квітня в сховищах України знаходилось 15,7 млрд кубів природного газу, що на 0,6 млрд кубів менше, ніж два тижні назад", - заявляють аналітики УЕБ.

Нагадаємо, що наразі триває сезон відбору з підземних газових сховищ. Відбір складав за середньодобовим значенням близько 56,2 млн кубів.

Нагадаємо:

Ціни на газ на європейських хабах минулого тижня мали різнобічні коливання із загальною тенденцією до зростання.

Економічна правда

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Україна газ Європа

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