Антимонопольний комітет розблокував закупівлю Укрзалізницею 100 вагонів

Антимонопольний комітет (АМКУ) відхилив скаргу, якою блокувався оголошений 25 лютого тендерний процес Укрзалізниці на закупівлю 100 вагонів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Рішення має бути опублікованим впродовж трьох робочих днів, додали у компанії.

Скаргу подала компанія ТОВ "Термінал-Захід" – як кажуть в УЗ, її статутний капітал становив 10 тис. грн. Компанія "оскаржила та заблокувала критичну для інфраструктури України процедуру закупівлі".

Дана компанія представилася офіційним дистриб'ютором польської PESA Bydgoszcz SA. "Втім, АТ "Укрзалізниця", яке понад 10 років співпрацює із польським виробником напряму, отримало офіційні підтвердження від партнерів, що скаржник до них відношення не має і їхню продукцію не представляє", – пояснили в УЗ.

Також було порушено встановлений законодавством порядок подачі скарг, "а по суті скарги АТ "Укрзалізниця" надано вичерпні пояснення та заперечення".

Після відхилення скарги АМКУ Укрзалізниця отримала змогу відновити тендерний процес та розкрити пропозиції.

Економічна правда