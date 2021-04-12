Telegram планує вийти на біржу у 2023 році – ЗМІ

Месенджер Telegram почав підготовку до IPO (первинне публічне розміщення акцій), ймовірний термін виходу на біржу - 2023 рік, у Telegram очікують на оцінку в 30-50 млрд дол.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на джерела.

"Месенджер почав pre-IPO діагностику і зараз обирає регіон і біржі, на яких планує проводити розміщення", - розповідає співрозмовник видання, який близький до аудитора, котрий займається підготовкою Telegram до розміщення акцій.

За його словами, зараз акціонери Telegram "більше налаштовані на формат IPO".

Інше джерело уточнює, що "Павло (Дуров, засновник Telegram - ред.) поки не вирішив, як правильно вийти".

"Він каже, що Telegram крім IPO розглядає ще два варіанти: прямий лістинг (direct listing) і використання для виходу на біржу SPAC-компанії, хоча Telegram, за словами співрозмовника "Ведомостей", "вже переріс цей механізм", - пише видання.

"Найбільш привабливий сценарій для акціонерів Telegram - прямий лістинг, наприклад, на нью-йоркській NYSE, як це зробив корпоративний месенджер Slack, відзначає керуючий партнер консалтингової компанії VDI Group Петро Похвалін.

Це найшвидший спосіб отримати ліквідність без обмежень і витрат, пов'язаних з організацією IPO, вважає він. Але тут варто врахувати особливу увагу до компанії з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), яка може бути пов'язана з присутністю в капіталі Telegram російських олігархів (SEC заблокувала запуск блокчейн-платформи Дурова TON, зажадавши, щоб компанія повернула гроші інвесторам). "Можливо, компанія вибере більш скромне рішення, наприклад Гонконгську біржу, де вже розміщувалися азіатські технологічні гіганти", - цитують "Ведомости" Похваліна.

Зазначається, що у ході первинного розміщення Telegram може бути оцінений в 30-50 млрд дол.

Джерела додають, що консультанти пропонують прив'язати оцінку вартості компанії до щомісячної кількості активних користувачів Telegram і виходять з оцінки одного активного користувача на рівні 50 доларів, розповіло джерело, близьке до месенджер. Раніше Telegram повідомляв, що подолав позначку в 500 млн користувачів щомісяця.

"До моменту розміщення на горизонті двох років месенджер набере, ймовірно, 0,8-1 млрд користувачів", - прогнозує співрозмовник видання.

За його словами, орієнтир для оцінки - месенджер WhatsApp. У 2014 році Facebook придбав компанію, у якої тоді було 450 млн користувачів, виходячи з оцінки 19 млрд дол.

Таким чином, Facebook тоді заплатив за кожного користувача WhatsApp більше 42 доларів.

"Telegram може вибрати для розміщення один з біржових майданчиків в Азії.

Джерело, близьке до месенджера, пояснює логіку такого можливого рішення тим, що сьогодні понад 40% користувачів Telegram знаходяться в Азії, а через два роки цей показник може досягти 50%.

Співрозмовник "Ведомостей", близький до аудитора, стверджує, що на даному етапі Telegram обирає між нью-йоркською NASDAQ і Гонконгською фондовою біржею", - йдеться у статті.

Нагадаємо:

Telegram Group 12 березня розмістила 5-річні конвертовані доларові облігаціїї під 7% річних на 1 млрд доларів.