Зеленський про ЗВТ з Туреччиною: проведемо спільний аудит спірних моментів і знайдемо компроміс

Володимир Зеленський обговорив підписання угоди про зону вільної торгівлі та з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, під час обговорення, приділили увагу торгово-економічним відносинам, важливе значення для них має подальша лібералізація двосторонньої торгівлі. Істотно наростити її обсяги може підписання угоди про вільну торгівлю.

"Ми розуміємо, що це відповідальний крок і він повинен бути зроблений відповідно до національних інтересів кожної зі сторін. Тому ми домовилися з паном Президентом про те, що відповідні установи наших країн проведуть предметний аудит всіх спірних моментів і знайдуть взаємний компроміс, який відкриє шлях до підписання цього важливого документа ", - заявив Зеленський.

Зеленський також повідомив про перспективні напрямки для турецьких інвестицій в Україні.

"Перш за все це можливості, які надає велика приватизація, в тому числі, в частині морських портів. Крім цього, нещодавно наш уряд затвердив перелік пріоритетних інвестиційних проектів до 2023 року, серед яких масштабні проекти в галузі інфраструктури, транспорту, будівництва аеропортів і доріг", - сказав він.

Нагадуємо:

Президент України Володимир Зеленський, який в суботу прибув з робочим візитом до Туреччини, провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.