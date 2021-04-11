Завершене формування нового складу НКЦПФР

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення ще одного нового члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тим самим завершивши формування нового складу.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента

9 квітня 2021 року був підписаний указ №155 / 2021, яким в склад НКЦПФР був включений екс-директор Карпатської рудної компанії з групи Avellana Gold Арсен Ільїн.

"До сфери відповідальності Арсена Ільїна в Комісії будуть ставитися питання функціонування організованих товарних ринків, фінансово-кредитних механізмів будівництва та іпотеки", - пише видання Інтерфакс-Україна.

Раніше Зеленський підписав указ про призначення чотирьох членів НКЦПФР.