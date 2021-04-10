Турецькі лоукостери знизили ціни на авіаквитки

Турецькі лоукостери Pegasus Airlines і AnadoluJet, який є структурою Turkish Airlines, влаштували цінову війну на маршруті Київ-Анкара, через це ціни на авіаквитки знизились.

Про це повідомляє avianews.

У квітні та травні, Pegasus Airlines продавав квитки з України до столиці Туреччини за 44 долари в обидві сторони. У червні переліт цією авіакомпанією обійдеться в 79 доларів.

Найдешевші квитки включають перевезення тільки ручного багажу. Pegasus Airlines обмежує габарити валізи - вони не повинні перевищувати 55х40х20 см, при цьому вага може бути будь-якою.

Найдешевші квитки на рейси AnadoluJet на квітень і травень - 62 долари в обидві сторони. Перельоти в червні обійдуться в 96 доларів за квиток туди-назад.

Пасажири AnadoluJet можуть перевозити 8 кг ручного багажу і в салоні і 20 кг в багажі. У польоті пасажири отримують легке харчування.

У повідомленні вказується, що перед покупкою авіаквитків пасажирам слід враховувати, що в вартість поїздки необхідно закладати туристичну страховку до Туреччини, яка покриває лікування в тому числі від COVID-19, і здачу двох ПЛР-тестів (Один для в'їзду до Туреччини, другий - по поверненню в Україну).

"Ціна одного ПЛР-тесту складає близько 1000 грн. Аналіз по поверненню в Україну можна не здавати, проте тоді необхідно пройти 14-денну самоізоляцію", - заявляють у виданні.

Нагадуємо:

Лоукостер Wizz Air планує знизити вартість авіаквитків після завершення кризи, викликаної пандемією COVID-19.