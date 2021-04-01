Країни ОПЕК і Росія домовилися підвищити видобуток нафти

Країни OPEC, Росія і ряд інших країн, домовилися поступово збільшити видобуток нафти на 1,15 мільйона барелів на добу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

23 країни-учасниці угоди підвищать видобуток на 350 тис бар в травні і червні, і ще на 450 тис в липні.

Спочатку більшість міністрів країн-учасниць угоди пропонували зберегти діючі до останнього часу обмеження. Але в підсумку вирішили поступово нарощувати видобуток протягом трьох місяців.

За збільшення виробництва на 350 тис. бар. на добу в травні і червні виступала Саудівська Аравія, цю пропозицію також підтримала Росія.

Зараз ОПЕК+ приймає рішення щодо коригування видобутку щомісяця з кроком не більше 500 тис. бар. на добу в залежності від ситуації на ринку. У міру відновлення попиту обмеження корегувалися: на березень - 7,05 млн барелів на добу, на квітень - 6,9 млн бар.

Ціна на нафту марки Brent 1 квітня перейшла до зниження. Вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 18:20 за київським часом становить 62,69 долара за барель, що на 0,05 долара (0,08%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на травень на торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу становила 59,27 долара за барель, що на 0,11 долара (0,19%) вище за рівень закриття попередньої сесії.