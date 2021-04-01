Бюджетним установам дозволили купувати електроенергію без тендерів

Уряд 31 березня дозволив бюджетним установам укладати договори на постачання електроенергії без проведення тендерів після 1 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"Бюджетні організації, зокрема, лікарні, які не встигли обрати електропостачальника, і у яких завершується термін постачання електричної енергії від постачальника "останньої надії", продовжуватимуть отримувати електроенергію без перебоїв.

Для цього за ініціативи Міністерства енергетики Кабінет міністрів розширив перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадують, що згідно з ЗУ "Про ринок електричної енергії" універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів потужністю до 50 кВт, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт до 31 грудня 2020 року.

Таким чином, з 1 січня 2021 року право на отримання універсальної послуги мають побутові споживачі та малі непобутові споживачі з потужністю до 50 кВт.

"Споживачі, які мають тимчасове право на отримання універсальної послуги, повинні були обрати електропостачальника за вільними цінами і укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу. Вони мали це зробити до 31 грудня 2020 року.

У зв'язку з необранням споживачами завчасно електропостачальника за вільними цінами, постачання електричної енергії на їх об’єкти здійснюється на підставі договірних відносин з постачальником "останньої надії" протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу.

Прийнята постанова надає право таким організаціям, без проведення тендерних процедур із закупівлі електроенергії, укладати договори на постачання електроенергії за ціною, що не перевищує ціну універсальної послуги для малих непобутових споживачів (з урахуванням послуг з передачі та розподілу) на відповідній території", - пояснили в Міненерго.

Економічна правда