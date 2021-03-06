Фонд гарантування вкладів шукає компанію для повернення активів банків Кауфмана і Грановського

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс на закупівлю послуг для відшкодування шкоди, заподіяної пов'язаними з Платинум Банк і/або Фінбанк особами цим банкам і їх кредиторам.

Про це повідомляється на сайті ФГВФО.

Згідно з оголошенням, мова йде про пошук і арешт активів, а також представництві інтересів ФГВФО і/або зазначених банків у судових процесах іноземних юрисдикцій та за необхідності – у юрисдикції України.

Прийом заявок на конкурс закінчується 22 березня 2020 року.

Нагадуємо:

28 лютого 2017 року ПАТ "Фінбанк" Олександра Грановського подав на розгляд Національного банку заявку на самоліквідацію.

11 січня 2017 року правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАТ "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних.