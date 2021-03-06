Один з найбільших провайдерів хмарних сервісів в Росії планує вихід на український ринок

Російський провайдер хмарних сервісів і послуг дата-центрів Selectel планує вихід на український ринок.

Про це повідомив СЕО української GigaCloud Артем Коханевич на своїй сторінці в фейсбуці.

"В Україну виходить Селектел - один з найбільших облачніков в Росії! Оборот за 2020 понад 40 млн доларів, як весь український ринок хмар. Про вихід каже, мінімум, 2 публічних факту: ця інформація є у відкритому звіті для інвесторів, плюс розміщені вакансії BDM "- написав Коханевич.

"Згідно з презентацією Selectel для інвесторів, в планах компанії - надання послуг хмарної платформи в сторонніх дата-центрах в Києві, а також ще в одній локації Європи.

Крім цього, у професійній соцмережі LinkedIn розміщена вакансія Business Development Manager Selectel в Києві "- передає Інтерфакс

Хмарний оператор ТОВ "Селектел" зареєстровано у вересні 2008 року в Санкт-Петербурзі, співвласником і гендиректором є співзасновник "ВКонтакте" Лев Левієв.