За тиждень пальне подорожчало в середньому на 10 копійок за літр

Середня ціна бензину А-92 (за 26 февраля-5 березня) зросла на 11 коп/л і склала 27,32 грн/л, на стільки ж подорожчав бензин А-95 - до 28,33 грн/л, а дизельне паливо додало 10 коп/л (27,73 грн/л).

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Як піднімали ціни АЗС:

"Авантаж" + 50 коп/л

Glusco + 21 коп/л.

SOCAR і "Укр-Петроль" + 50 коп/л.

KLO на бензини + 40 коп/л, ДТ — + 30 коп/л.

"БРСМ-Нафта" дизельне паливо + 31 коп/л, бензини — + 51 коп/л.

Mango на бензини + 50 коп/л, на ДТ — + 70 коп/л

Motto + 35-45 коп/л.

Такі мережі як AMIC, BVS, "Паралель", "Автотранс", Chipo, Marshal і SUN OIL в середньому підняли ціни на 0,05-1 грн/л.

Нагадуємо:

Минулого тижня (з 19 по 26 лютого) роздрібні мережі АЗС підняли ціни на бензини і дизельне паливо на 0,3-2 грн/л, що в середньому дало плюс 1,25 грн/л.

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