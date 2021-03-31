Пшениця, олія та папір: Уряд доповнив перелік заборонених до імпорту російських товарів

Уряд опублікував постанову, якою розширив список товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, серед яких пшениця, олія та папір.

Про це йдеться у Постанові №269 Кабміну від 29 березня.

Перелік заборонених до імпорту російських товарів затверджено постановою Кабміну від 30 грудня 2015 р. № 1147, Постанова №269 це перелік розширює.

Відтак, додатково імпортувати заборонили: пшеницю, олію соняшникову та інші, мийні засоби, папір та картон, носовички та скатертини, рушники, паперові пакувальні пакети, мотузки з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса та їх частини.

Економічна правда