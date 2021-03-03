Україна починає весну з рекордними запасами газу в підземках

Станом на 1 березня у газосховищах зберігається понад 18 млрд куб. м газу - найвищий рівень наповнення за минулі десять років.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"При цьому відбір газу протягом лютого також став найвищим за попередні вісім років, сягнувши позначки у 2,9 млрд куб. м газу. Протягом 16 днів поспіль - з 6 по 21 лютого із газосховищ щодоби відбирали понад 100 млн куб. м газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку опалювального сезону із газосховищ відібрали (за оперативними даними) 10,23 млрд куб. м газу.

При цьому, станом на 01.03.2021 іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 5,6 млрд куб. м газу - це в 6,3 раза більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Цьогоріч останній місяць зими став одним із найактивніших періодів щодо темпів відбору природного газу. Зокрема, активну роль на українському газовому ринку відіграють нерезиденти.

Вони не лише експортують газ, але і здійснюють між собою операції з купівлі-продажу газу в ПСГ в режимі Митного складу, а також реалізують свої запаси резидентам. Високий інтерес до наших ПСГ з боку іноземних гравців доводить, що ми обрали правильну стратегію взаємодії із замовниками-нерезидентами", - заявив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Економічна правда