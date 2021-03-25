Запроваджувати локдаун по всій Україні на сьогодні недоцільно – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні вводити по всій державі повний локдаун недоцільно.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо", передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні ми не плануємо вводити повний локдаун. Вводити по всій державі повний карантин на сьогоднішній день недоцільно", - заявив спікер ВР.

Він також додав, що у Раді немає зареєстрованих проєктів постанов будь-кого з міністрів, у тому числі глави МОЗ Максима Степанова.

"Щодо розмов про відставку Степанова. Вони йдуть досить давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті.

Але станом на сьогоднішній день по жодному з міністрів немає реальних проєктів постанов про їх звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром в залі.

І я не впевнений, що найближчим часом вони також з'являться", - додав Разумков.

За його словами, такі процеси, як відставка міністра охорони здоров'я, "не підуть на користь при отриманні вакцини і під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу".

Водночас він підкреслив, що в Україні "є великі проблеми" з вакцинацією від COVID-19.

Нагадаємо:

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах доведеться "закрити всю країну".

23 березня очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що влада не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун найближчим часом через пандемію коронавірусу. За словами Степанова, українська влада знаходить баланс між епідеміологією та економікою.

Водночас той самий очільник МОЗ зазначав, що ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується: за останній тиждень захворіли майже на 26 тисяч громадян більше, ніж за попередній, померли на 300 осіб більше.