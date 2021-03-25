"Укрпошта" закупить 1860 авто для пересувних відділень за 1,3 мільярда
"Укрпошта" у рамках спільного проєкту з ЄБРР уклала договір на закупівлю 1860 автомобілів Сitroen Berlingo L2 Worker для пересувних відділень, вартість закупівлі 1,3 млрд грн.
Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Зазначається, що "Укрпошта" уклала договір з переможцем відкритого тендеру - компанією VIDI.
"Нові автівки вироблятиме ТОВ "Пежо Сітроен Україна" і імпортуватиме їх із Франції. Перші машини Укрпошта очікує отримати вже наприкінці цього літа.
Загальна вартість закупівлі - 1,3 млрд грн, що на 21,3% дешевше ринкової ціни. Сюди також включена гарантія на 5 років та ремонт і техобслуговування авто на 150 тис км за принципом "full-service", - повідомив міністр.
"Зараз понад 600 пересувних відділень працюють у найвіддаленіших районах 7 областей. А до кінця 2021-го їх буде 2500.
Це означає, що вже незабаром 15 млн людей, які проживають у сільській місцевості, зможуть користуватися сучасними поштовими послугами зручно та швидко", - додав Криклій.
Економічна правда
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