"Укрпошта" закупить 1860 авто для пересувних відділень за 1,3 мільярда

"Укрпошта" у рамках спільного проєкту з ЄБРР уклала договір на закупівлю 1860 автомобілів Сitroen Berlingo L2 Worker для пересувних відділень, вартість закупівлі 1,3 млрд грн.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зазначається, що "Укрпошта" уклала договір з переможцем відкритого тендеру - компанією VIDI.

"Нові автівки вироблятиме ТОВ "Пежо Сітроен Україна" і імпортуватиме їх із Франції. Перші машини Укрпошта очікує отримати вже наприкінці цього літа.

Загальна вартість закупівлі - 1,3 млрд грн, що на 21,3% дешевше ринкової ціни. Сюди також включена гарантія на 5 років та ремонт і техобслуговування авто на 150 тис км за принципом "full-service", - повідомив міністр.

"Зараз понад 600 пересувних відділень працюють у найвіддаленіших районах 7 областей. А до кінця 2021-го їх буде 2500.

Це означає, що вже незабаром 15 млн людей, які проживають у сільській місцевості, зможуть користуватися сучасними поштовими послугами зручно та швидко", - додав Криклій.

Економічна правда