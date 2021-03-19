У 2017-2020 роках бюджет недоотримав 2,6 мільярда від оренди держмайна – Рахункова палата

Протягом 2017-2020 років держбюджет через неякісне прогнозування недоотримав 2,6 млрд грн орендної плати за користування держмайном.

Про це свідчать результати аудиту, повідомляє Рахункова палата.

"Зокрема, аудит встановив, що Кабмін, Фонд держмайна та уповноважені органи управління об’єктами державної власності не забезпечили ухвалення своєчасних та дієвих організаційних рішень, пов'язаних з передачею в оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна державних підприємств, їх ефективного використання та підтримку в належному стані, стабільності і збільшення надходжень до державного бюджету орендної плати", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, виявили перевиконання і не виконання планових показників надходжень орендної плати до державного бюджету.

Протягом 2017-2020 років до державного бюджету надійшло лише 5,4 млрд грн при плані затвердженому у бюджетах на ці роки 7,9 млрд грн. Так, у 2017 і 2020 роках ці показники не виконано (66% та 33,7% відповідно), а у 2018 і 2019 роках (144,6% та 129,6% відповідно) - перевиконано.

"Аудитори встановили, що планові показники надходжень орендної плати визначалися Мінфіном лише на підставі прогнозів Фонду держмайна або фактичних надходжень за попередній рік. При цьому не враховувався індекс інфляції та не включалися платежі за новими договорами оренди.

Крім того, під час карантину Кабінет Міністрів запровадив знижки або звільнення від сплати орендної плати за користування державним майном для певних категорій орендарів", - додали у Рахунковій палаті.

У відомстві додали, що уряд також не забезпечив своєчасне затвердження Порядку передачі майна в оренду та примірних договорів оренди державного майна.

"Тому з 1 лютого до вересня 2020 року передача державного майна в оренду фактично не здійснювалась. Через це кількість укладених у 2020 році договорів оренди зменшилася. В результаті державний бюджет недоотримав щонайменше 409 млн грн", - наголошується у звіті.

"Через неналежну взаємодію ФДМУ з уповноваженими на управління держмайном органами перевищувались терміни надання висновків щодо умов договору оренди (замість 15 днів від 22 днів і до 7 місяців), а в окремих випадках взагалі не надавалися. В результаті державний бюджет недоотримав щонайменше 800 тис грн орендної плати", - заявили також у Рахунковій палаті.

Економічна правда