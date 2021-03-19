Facebook працює над запуском дитячого Instagram

Компанія Facebook Inc. працює над створенням версії додатку Instagram спеціально для дітей віком до 13 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Новий додаток був анонсований внутрішньо в четвер, але ще не запущений. Наразі Instagram вимагає, щоб користувачі мали вік не менше 13 років", - йдеться у повідомленні.

"Діти все частіше запитують своїх батьків, чи можуть вони приєднатися до додатків, які допомагають їм не відставати від своїх друзів.

Зараз для батьків не так багато варіантів, тому ми працюємо над створенням додаткових продуктів, як, наприклад, з Messenger Kids - які підходять для дітей, якими керують батьки.

Ми досліджуємо можливість створення нових продуктів в Instagram, щоб допомогти дітям не відставати від своїх друзів, відкривати нові захоплення та інтереси", - сказав речник Facbook Джо Осборн.

Messenger Kids - версія програми обміну повідомленнями Facebook для підлітків, котра має функції батьківського контролю.

Економічна правда