У "Слузі народу" розробили реформу, що прибере "жовті богданчики" з українських вулиць

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Горенюк зареєстрував пакет законопроєктів, що покликаний привести сектор пасажирських перевезень у відповідність до європейських норм.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

Реформа "РУХ" передбачає закупівлю транспортних послуг у системі Prozorro замість проведення конкурсів на маршрути громадського транспорту.

Замовник в особі місцевої влади купуватиме на тендері транспортну роботу. Переможцем стане той перевізник, який запропонує найменшу ціну за кілометр транспортної роботи.

До перевізника висуватимуть вимоги щодо якості рухомого складу. Ті перевізники, які захочуть брати участь у конкурсі з невідповідним транспортом, не зможуть пройти навіть перший етап відбору.

Місто самостійно визначатиме тариф і збиратиме плату за допомогою єдиного електронного квитка. Нестачу коштів можуть покривати дотаціями з бюджетів.

Горенюк вважає, що існуюча система громадських перевезень не може надавати якісні послуги за своєю природою: "Зараз перевізник повинен не тільки на маршруті заробити, а й "відбити" хабарі, які роздав за право працювати. Тому, він прагне "витиснути" максимум з того, що є".

Усе це впливає на якість надання послуг, бо автобус "довго стоїть на зупинці і чекає, поки в нього "наб’ється" сотня пасажирів".

Завдання перевізника – якісно надавати транспортну послугу й отримувати за проїжджені кілометри гроші від муніципалітету.

З перевізниками укладатимуться довгострокові контракти із чіткими правилами та гарантіями, що стосуються умов роботи. Документом гарантуватиметься право їздити на маршруті протягом усього терміну дії контракту.

Згідно із регламентом ЄС, довгостроковий контракт на надання транспортної послуги є фінансовим активом. Під заставу контракту можна буде залучити фінансування у банку та інвестувати в новий рухомий склад.

У разі успішного впровадження законопроєктів в Україні може зникнути маломісткий неінклюзивний транспорт – "Богдани", "Рути", "Атамани". Основна передумова для зникнення "маршруток" – це поява сектору громадських перевезень, що здійснюються за підтримки муніципалітетів.

"Міста вимагатимуть транспорт із відповідними характеристиками, оплачуватимуть його роботу і даватимуть гарантії перевізникам, що ці маршрути в них ніхто зненацька не забере. Система муніципальної підтримки громадського транспорту з часом витіснить поганий транспорт. Саме так відбулося в Європі за тими алгоритмами, які наразі впроваджуємо і ми", – заявив нардеп.

Детальніше читайте за посиланням: Прощавайте, старі маршрутки: що передбачає реформа громадського транспорту

Економічна правда