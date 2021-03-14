S&P очікує зростання економіки в 2021 році на рівні 4%

Рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує зростання ВВП України на рівні 4% в 2021 році після очікуваного спаду економіки на 4,2% в 2020, з подальшим уповільненням зростання до 3,5% в 2022.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми прогнозуємо зростання реального ВВП України на рівні 4% в 2021 році в порівнянні зі скороченням на 4,2% в 2020 році слідом за поступовою стабілізацією ситуації у сфері охорони здоров'я і відновленням попиту", - написано в повідомленні S & P про підтвердження рейтингу України на рівні "B / В" зі стабільним прогнозом.

За словами агентства, у другому кварталі прогнозується впевнене відновлення економіки. На думку аналітиків, приплив грошових переказів і держпідтримка, в тому числі підвищення пенсій, повинні підтримати відновлення споживання.

Ключовий ризик прогнозу - невизначеність щодо вакцинації, яка, по-перше, повільно розгортається в Україні, а по-друге, не підтримується половиною населення.

"Ми розглядаємо недавно введені адміністрацією Байдена в США санкції відносно олігарха Ігоря Коломойського як рішуче відновлення підтримки Заходом програми реформ президента Зеленського", - йдеться в повідомленні.

І незважаючи на труднощі в переговорах МВФ через проблеми в антикорупційній сфері та судової реформи, аналітики прогнозують надходження траншу в 2021 році в розмірі $ 0,7 млрд, з огляду на високий дефіцит бюджету в 2021 році.

Це дозволить отримати додаткові кредити Світового банку та Євросоюзу на суму близько $ 1,5 млрд. Не дивлячись на це S&P очікує зростання держборгу на $ 5-6 млрд за рахунок нових зовнішніх і внутрішніх запозичень.

Агентство відзначає, що інвестиції в 2020 році склали всього 5,3% ВВП в 2020 році в порівнянні з 12,6% в 2019-м, а в цьому році даний показник очікується на рівні 9,4% ВВП.

Згідно з оцінками агентства, середньорічна інфляція прискориться з 2,7% в 2020-м до 7,7% в нинішньому році, а потім сповільниться до 5,5% у 2022-му.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України на рівні "BB" зі стабільним прогнозом, але в разі перебоїв з фінансуванням від міжнародних організацій, рейтинги можуть знизитися.