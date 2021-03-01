В Україні стало на один системно важливий банк менше

Національний банк оновив перелік системно важливих банків, кількість яких стала на одну фінустанову менше - не потрапив Кредобанк.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними регулятора, наразі перелік складається з 10 банків: А-Банк; Альфа-банк; ОТП банк; Ощадбанк; Південний; Приватбанк; ПУМБ; Райффайзен Банк Аваль; Таскомбанк; Укргазбанк; Укрексімбанк; Укрсиббанк; Універсал банк.

У НБУ повідомляють, що для системно важливих банків визначено підвищені вимоги з метою забезпечення вищої стійкості.

Попервах, додатково до нормативного значення достатності основного капіталу для них передбачено буфер системної важливості, який залежить від рівня системної значимості фінустанов. Водночас, через пандемію впровадження буферу призупинено.

Так, для А-Банку, Альфа Банку, ОТП Банку, Банку "Південний", ПУМБу, Райффайзен Банку Аваль, ТАС Банку, УкрСиббанку та Універсал Банку він становить 1%, для Ощадбанку, Укргазбанку, Укрексімбанку - 1,5%, для Приватбанку - 2%.

Далі, банки з переліку зобов’язані розробляти плани відновлення діяльності згідно вимог регулятора. "Такі плани покликані швидко стабілізувати роботу системно важливих установ в умовах кризи", - пояснюють у НБУ.

Наостанок, системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента - не більше ніж 20% (для банків, що не є системно важливими, його встановлено на рівні 25%).

Зазначається, що після втрати статусу системної важливості, банк має дотримуватися посилених вимог протягом ще 12 місяців.

Економічна правда