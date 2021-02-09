Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів

Кабмін дозволив проводити освітні та професійні заходи, але за умови дотримання дистанції.

Джерело: постанова уряду від 6 лютого

Деталі: Кабмін вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня щодо встановлення карантину в Україні.

Відтак дозволяється приймати відвідувачів у закладах культури та проводити публічні наукові, освітні та професійні заходи – за наповненості до 50% місць (розміщення з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у залі або з розрахунку одна людина на 5 кв м.

Раніше було заборонено проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. Також було заборонено приймати відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.

Крім того, заборонялося проводити масові культурні заходи (зокрема, концерти), спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками.

Передісторія:

У березні-квітні 2020 року в Україні діяв локдаун, влітку діяв адаптивний карантин по зонах, у листопаді влада запроваджувала "карантин вихідного дня" на три вікенди (з 14 до 30 листопада), а в січні 2021 року – посилений карантин на 17 днів (із 8 до 24 січня включно). За даними МОЗу, останні два заходи дозволили збити "хвилю" поширення COVID-19.

4 лютого 2021 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запроваджувати жорсткіші карантинні обмеження немає потреби.