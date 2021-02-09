Бізнес скаржиться на частіші затримки із оформленням вантажів на митниці – ЄБА

Від компаній-членів ЄБА почастішали звернення щодо затримки оформлення вантажів на митниці через внесення в систему АСАУР товарів, контроль яких передбачено секторальним планом державного ринкового нагляду на 2021 рік.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

"Наразі система ризиків налаштована таким чином, що перевіряються усі товари, які потрапили до Секторального плану перевірок митниці, до прикладу, одяг, взуття, запчастини до автомашин, побутова техніка тощо.

Так, при здійснені митних оформлення перевіряється наявність нанесення на товари маркування, передбаченого технічними регламентами", - йдеться у повідомленні.

"Йдеться про те, що митники не мають технічної можливості і завершують митні формальності без внесення фото відповідного маркування (наприклад, трилисника, піктограми, тощо) кожної одиниці товару. Якщо це партія взуття, то, з міркувань митників, необхідно провести огляд та фотографування кожної пари взуття. Фото з каталогів, на жаль, до уваги не береться та вибірковий контроль не проводиться.

Тож для проведення такого виду контролю, необхідно розвантажувати транспортні засоби для фотографування піктограм маркування, що займає робочий день, часом, і не один, що в свою чергу призводить до простою машин, як іноземних, так і українських перевізників. Крім того, ця процедура вимагає заїзду до платного митного терміналу. Необхідно замовляти та сплачувати додаткові послуги розвантаження та навантаження транспортних засобів для фотографування", - пояснили в ЄБА.

В Асоціації підкреслили, що така ситуація затримує процедуру митного оформлення товарів, навіть якщо підприємства мають позитивну репутацію оформлення аналогічних товарів протягом десятиліть.

Зазначається, що минулого тижня представникам Держмитслужби повідомили про проблему під час зустрічі Громадської Ради при Держмитслужбі.

"Бізнес отримав обіцянку виправити проблему 100-відсоткового зупинення вантажів, але проблема досі залишається актуальною", - наголосили в ЄБА.

Асоціація звернулась до голови Державної митної служби Павла Рябікіна із проханням "зкоординувати роботу відповідних підрозділів ДМС та привести відповідні налаштування в системі ризиків".

Економічна правда