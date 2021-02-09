Хакери КНДР викрали понад $300 млн доларів на ядерні програми - ЗМІ

Хакери Північної Кореї викрали сотні мільйонів доларів для фінансування ядерних і балістичних ракетних програм своєї країни.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на конфіденційний звіт ООН, пише "Європейська правда".

Автором звіту є група експертів ООН з Північної Кореї, якій доручено стежити за дотриманням і ефективністю санкцій, накладених проти режиму Кіма Чен Ина через ядерну і балістичну програми країни.

Частинами звіту з телеканалом поділилося дипломатичне джерело в Раді Безпеки ООН на умовах анонімності. Звіт складається з інформації, отриманої від країн-членів ООН, спецслужб, засобів масової інформації та втікачів з КНДР.

У документі режим лідера КНДР звинувачується в проведенні "операцій проти фінансових установ і віртуальних обмінних пунктів" з метою оплати зброї і підтримки на плаву економіки Північної Кореї, яка перебуває у тяжкому становищі.

Згідно з документом, неназвана країна-член ООН заявила, що в період між 2019 роком і листопадом 2020 року хакери вкрали віртуальні активи на суму 316,4 мільйона доларів.

У звіті також стверджувалося, що Північна Корея "виробляла матеріал, що розщеплюється, обслуговувала ядерні об'єкти і модернізувала інфраструктуру балістичних ракет", продовжуючи при цьому "шукати матеріали і технології для цих програм за кордоном".

Слідчі ООН заявили, що одна неназвана країна оцінила "дуже ймовірним", що Північна Корея може встановити ядерний пристрій на балістичну ракету будь-якої дальності, але все ще не зрозуміло, чи зможуть ці ракети успішно повторно увійти в атмосферу Землі.

Європейська правда