Україна може отримати 90 мільйонів доларів позики за вакцинацію від COVID-19
У разі вакцинації 10 мільйонів осіб з групи ризику Україна може отримати кредит обсягом 30 мільйонів доларів від Світового банку, загальна допомога становитиме 90 мільйонів доларів.
Про це йдеться на сайті Мінфіну.
Допомога може надійти в рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні" за співпраці Мінфіну, МОЗ та Світового банку.
"Мінфін підтримує ініціативи Світового банку з реалізації спільного з МОЗ проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Однак слід розуміти, що це кредитні кошти, а тому їх спрямування має бути обґрунтованим та раціональним. Окрім того, маємо максимально виконати всі зобовʼязання, щоб покращити інвестиційний мікроклімат в Україні", - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Так, було обговорено питання підтримки сфери охорони здоров’я у частині проведення вакцинації від COVID-19, що передбачає поповнення загального фонду Державного бюджету. Показником виконання буде визначено відсоток осіб групи ризику, які отримали вакцинацію від COVID-19 відповідною кількістю доз. Таким чином, за умови проведення вакцинації 10 млн осіб з груп ризику, Україна зможе отримати допомогу у 30 млн доларів.
Економічна правда
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