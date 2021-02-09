Приватизація "Першого київського машинобудівного заводу" під загрозою – Фонд держмайна

Касаційний госпсуд 9 лютого розглядає справу за касаційною скаргою ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн" щодо перегляду рішення про скасування незаконного відчуження 5 об’єктів АТ "Перший київський машинобудівний завод". У Фонді держмайна розраховують на "справедливе рішення", у зворотному випадку це загрожує прозорій приватизації заводу.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Зазначається, що у жовтні 2019 року за поданням Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області ДП "СЕТАМ" здійснило незаконне відчуження та продаж майже 6,4 тисячі квадратних метрів 5 будівель АТ "ПКМЗ" за 23,5 млн грн.

"Того ж місяця ФДМУ відсторонив директора АТ "ПКМЗ" та звернувся до суду і правоохоронних органів для скасування незаконного відчуження майна АТ "ПКМЗ", - йдеться у повідомленні.

У Фонді підкреслюють, що відчуження об’єктів АТ "ПКМЗ" відбулося з порушенням чинного законодавства.

"У судовому порядку ФДМУ у 2020 році домігся визнання недійсними торгів від жовтня 2019 року, реалізоване на них майно має бути повернено АТ "ПКМЗ".

Проте тепер ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн" та афільовані з компанією фінансово-політичні групи намагаються скасувати судове рішення у касаційному провадженні та домогтися повторного розгляду справи. Це загрожує проведенню прозорої приватизації АТ "ПКМЗ", що має відбутися цього року. Судовий процес, у якому ФДМУ відстояв державні інтереси, може початися з нульової точки", - йдеться у позиції відомства.

"Ситуація з незаконним відчуженням майна АТ "ПКМЗ" є показовим прикладом того, як олігархічні групи намагаються залишитися біля "годівничок" та збагатитися коштом держави та громадян. Ми розраховуємо, що Касаційний господарський суд прийме справедливе рішення та захистить інтереси держави", - додали у Фонді.

Судова справа стосується факту передачі нерухомого майна АТ "ПКМЗ" для реалізації через ДП "СЕТАМ" 7 жовтня 2019 року. У результаті, майно було виставлено на продаж, попри те, що АТ "ПКМЗ" було в переліку заборонених до приватизації об'єктів.

"Відповідно до ЗУ "Про управління об’єктами державної власності", нерухоме майно об’єктів, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

Таким чином, нерухоме майно АТ "ПКМЗ" було відчужене та реалізоване з порушенням чинного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Для захисту інтересів держави, того ж місяця ФДМУ звернувся до суду щодо визнання недійсними результатів торгів та повернення вказаних об’єктів до складу АТ "ПКМЗ".

Крім цього, наразі НАБУ здійснює процесуальне провадження у кримінальній справі за ознаками правопорушень посадових осіб АТ "ПКМЗ", ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн", ТОВ "ФК "Меридіан", службових осіб Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області та ДП "Сетам" при відчуженні та реалізації майна АТ "ПКМЗ", у результаті чого державі, в особі Фонду держмайна, було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Економічна правда