"ДТЕК Енерго" переведе частину боргу в цінні папери

"ДТЕК Енерго" погодила з комітетами кредиторів реструктуризацію боргу в євробонди "ДТЕК Нафтогаз"-2026 на 425 мільйонів доларів і нові євробонди "ДТЕК Енерго"-2027.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Узгоджена з комітетами кредиторів пропозиція "ДТЕК Енерго" про реструктуризацію боргу передбачає конвертацію частини боргу за існуючими єврооблігаціями в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" на 425 млн дол і ставкою 6,75% річних терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Інша заборгованість буде конвертована в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" з погашенням 31 грудня 2027 року і ставкою 5% в 2021 році і 7% в наступні роки або частково залишиться в рамках кредитних ліній на аналогічних умовах.

За запропонованих умов реструктуризації в 2021 році "ДТЕК Енерго" в грошовій формі буде виплачувати щоквартальний купон за ставкою 1,5% річних, решта купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу.

Амортизація єврооблігацій "ДТЕК Нафтогаз" передбачена в розмірі 50 млн дол на рік з 31 грудня 2023 року зі опцією її збільшення на додаткові 50 млн дол щорічно.

Для єврооблігацій "ДТЕК Енерго" амортизація передбачається по 20 млн дол на рік двома піврічними траншами, починаючи з червня 2022 року.

Нагадуємо:

"ДТЕК Енерго" в кінці 2016 року провела обмін випущених раніше єврооблігацій на 750 млн дол c погашенням 4 квітня 2018 року і на 160 млн дол з погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск з терміном обігу до 31 грудня 2024 року.

Умови випуску нових євробондів припускають, що їх погашення буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року і 50% - по закінченню терміну обігу.

Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні 10,75% річних.

В кінці березня 2017 року "ДТЕК Енерго" також досягла угоди з частиною власників банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля, яка передбачає відстрочку більшості залучених кредитів до 30 червня 2023 року і зміну деяких їх умов.

Згідно зі звітом "ДТЕК Енерго" за перше півріччя 2019 року, борг компанії становив 1,955 млрд дол, з якого 1,244 млрд дол - єврооблігації, а 711 млн дол - банківський борг.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 2 квітня 2020 року знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента DTEK Energy B.V. ("ДТЕК Енерго") з "C" до "RD" в зв'язку з розробкою пропозиції про реструктуризацію боргу.

"ДТЕК" створений в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

"ДТЕК Енерго" - операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію електроенергії в структурі холдингу "ДТЕК".