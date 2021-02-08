Німеччина надасть Україні 13 мільйонів євро для подолання наслідків пандемії

Україна та Німеччина підписали угоду щодо надання допомоги у 13,1 мільйона євро для боротьби з COVID-19 та подолання наслідків пандемії, зокрема, закупівлі медобладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Допомога надається з метою модернізації закладів медичної допомоги, проведення закупівель базового медичного обладнання й обладнання для амбулаторної діагностики та лікування хвороби COVID-19 та її наслідків.

Йдеться про території Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що метою проєкту є "посилення спроможності медичних закладів протидіяти загрозам та наслідкам пандемії шляхом їх енергоефективного оновлення та забезпечення необхідним медичним обладнанням".

Грантові кошти виділять через Державний банк розвитку Німеччини KfW, проєкт реалізовуватиме Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) протягом трьох років.

Також, додають у міністерстві,підписані були ще дві угоди УФСІ сумою 23,4 мільйона євро.

З них 9 мільйонів спрямовано на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб та покращення інфраструктури у громадах, які приймають ВПО. Ще 14,45 мільйона євро спрямовано на поліпшення умов надання медичної допомоги.

Економічна правда