У січні українці задекларували 2,8 мільярда доходів

Українці у січні 2021 року подали 13 тисяч декларацій про майновий стан і доходи та задекларували отримані у 2020 році доходи на суму 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

"Сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначена до сплати, становить 90 млн грн, сума військового збору – 12,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найактивніше декларують доходи жителі Кіровоградської області та м. Києва - по 1,4 тис декларацій.

"Найбільша питома вага в структурі задекларованих оподатковуваних доходів припадає на доходи, отримані у вигляді спадщини (подарунків) - 446 млн грн, інші доходи – 462 млн грн та іноземні доходи – 124 млн гривень", - додали у Податковій.

При цьому, доходи у сумі понад 1 мільйон задекларували 336 осіб.

"Найбільші суми оподатковуваних доходів та податкових зобов’язань до сплати визначено в деклараціях мешканців Полтавської та Сумської областей: з іноземного доходу та доходу від продажу інвестиційного активу ними задекларовано до сплати майже по 10 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У Податковій нагадали, що громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право подати декларацію за 2020 рік до 01 травня 2021 року. Останній день подання декларації – 30.04.2021. При цьому, податкові зобов’язання, визначені такими фізичними особами у деклараціях, мають бути сплачені до 02 серпня 2021 року (включно).

Економічна правда