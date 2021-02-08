За рік ФОПи заробили для країни 27,6 мільярдів – Опендатабот

За 2020 рік українські фізособи-підприємці сплатили 27,6 млрд грн податків - це на 10% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що кожен ФОП у середньому сплачує 15 тис грн єдиного податку на рік.

"За останні дев'ять років надходження від підприємців зросли в 27 разів. І щороку кількість надходжень збільшується приблизно на 3 млрд гривень.

Зараз в Україні зареєстровано 1,9 млн фопів, тоді як у минулому році нараховувалося 1,88 млн бізнесів. Кількість фопів зростає повільно: протягом року вона в середньому збільшувалася на 2 тисячі щомісяця", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда