У WSJ оцінили сукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній в 1,1 трильйон доларів
Неділя, 7 лютого 2021, 15:47
У виданні вважають, що сукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній в їх числі Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google) і Facebook за 2020 рік склав 1,1 трильйон доларів.
Про це пише The Wall Street Journal.
У матеріалі йдеться, що в основному зростання обумовлене тим, що люди більше часу проводять в інтернеті через карантин, а також перейшли на віддалену роботу і онлайн-покупки.
При цьому прибуток цих компаній збільшилася на 24%, а загальна ринкова капіталізація склала 8 трильйонів дол, збільшившись наполовину.
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