У WSJ оцінили сукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній в 1,1 трильйон доларів

У виданні вважають, що сукупний дохід п'яти найбільших ІТ-компаній в їх числі Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google) і Facebook за 2020 рік склав 1,1 трильйон доларів.

Про це пише The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що в основному зростання обумовлене тим, що люди більше часу проводять в інтернеті через карантин, а також перейшли на віддалену роботу і онлайн-покупки.

При цьому прибуток цих компаній збільшилася на 24%, а загальна ринкова капіталізація склала 8 трильйонів дол, збільшившись наполовину.