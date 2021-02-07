Мінсоц та Нафтогаз спростили процедуру зміни газопостачальника для отримувачів пільг і субсидій

Міністерство соціальної політики за сприяння Групи Нафтогаз спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для вразливих категорій населення – побутових клієнтів, які отримують субсидії чи пільги.

Про це йдеться у прес-релізі.

Відтепер управління соцзахисту не повинні вимагати від споживачів підтверджувати особисто зміну постачальника і приносити додаткові довідки чи ще якісь документи.

"Клієнтам не потрібно особисто відвідувати чи повідомляти управління соціального захисту про зміну постачальника та щомісячну ціну газу, адже тепер між постачальниками та органами соцзахисту налагоджено обмін даними в електронному форматі", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що деяким споживачам після переходу до Газопостачальної компанії "Нафтогазу" припинили видавати субсидії. Проблема в тому, що компанія не надає необхідну інформацію органами соцзахисту.

















