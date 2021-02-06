Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що енергетична галузь - єдине, що до сих пір об'єднує Росію і Німеччину.

Про це він розповів Handelsblatt.

За його словами, виходячи з цього країни повинні добре подумати перед тим, як руйнувати останню зв'язок. Він зазначив, що руйнування мостів не є ознакою сили.

"Після послідовного погіршення відносин за минулі роки зв'язку в сфері енергетики залишаються мало не останнім мостом між Росією і Європою", - заявив він.

Нагадуємо:

Французький президент Емманюель Макрон підтримав позицію німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер закликав оголосити мораторій на добудову нового газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2".

Газопровід "Північний потік-2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Залишилося прокласти лише кілька десятків кілометрів труб в водах Данії та Німеччини.