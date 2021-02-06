"Північний потік -2" може зупинити наступний канцлер Німеччини — ЗМІ

Зупинити проект трубопроводу "Північний потік -2" може зупинити новий канцлер Німеччини, який змінить нинішнього Ангелу Меркель вже у вересні після федеральних виборів.

Про це пише видання Bloomberg.

Видання повідомляє, що зупинки реалізації "Північний потік -2" хоче третина лівоцентристських партій Німеччини. До цього ж прагнуть і деякі християнські демократи.

"Меркель знає, що "Північний потік-2" триватиме тільки до федеральних виборів у вересні", - пише Bloomberg.

При цьому канцлер віддає собі звіт в тому, що у вересні в Німеччині пройдуть федеральні вибори, пише видання. Меркель піде, і очікується, що ХДС залишиться при владі, але на цей раз в партнерстві з "зеленими", які виступають різко проти "Північного потоку - 2".

"І вона знає, що в якийсь відповідний момент нове консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не повинен був будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря", - пише Bloomberg.

Нагадуємо:

Французький президент Емманюель Макрон підтримав позицію німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер закликав оголосити мораторій на добудову нового газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2".

Газопровід "Північний потік-2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Залишилося прокласти лише кілька десятків кілометрів труб в водах Данії та Німеччини.