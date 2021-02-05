У січні реєстрації авто з пробігом перевищили продаж нових у 4,5 рази – асоціація

У січні 2021 року на українські номери перейшли 25,6 тис іномарок з пробігом, ввезених з інших країн - це у 4,5 рази більше, ніж нових авто, зареєстрованих за цей же період.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"У результаті імпортований секонд-хенд в січні зайняв 82% первинного ринку легкових автомобілів проти 80% роком раніше.

Автомобілі віком понад 10 років охопили 45% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2021 року авто з пробігом.

Третина реєстрацій авто з пробігом припала на машини, виготовлені від 6 до 10 років тому і 22% - на відносно молоді автомобілі - не старші 5 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішим на ринку імпортованого секонд-хенду став автомобіль Renault Megane - упродовж минулого місяця власниками цієї моделі стали 1 577 українців.

Далі у топ-3 - Volkswagen Passat (1 369 авто) та Skoda Octavia (1 287 авто).

Економічна правда