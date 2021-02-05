Всі розділи
Укр / Рус

У січні Держгеонадра отримала 73 мільйони від продажу спецдозволів на видобування

П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:55
 

За результатами січня 2021 року Держгеонадра залучила 73 млн грн інвестицій у видобування, провівши аукціони з продажу 11 спецдозволів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У результаті відкритої конкурентної боротьби ціна лотів зростала у десятки разів, а деякі лоти показали рекордний стрибок вартості: у 270 разів (ділянка Німщин, піщано-гравійна сировина) та у 142 рази (Тишівницька ділянка, піщано-гравійна суміш)", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Держгеонадр Романа Опімаха, Служба планує залучити до держбюджету принаймні 750 млн грн з продажу спецдозволів.

"Наступний аукціон відбудеться 11 лютого: інвесторам пропонують 15 ділянок із бурштином, торфом, пісковиками, підземними питними водами. Також Служба анонсувала електронні торги 25 лютого та 12 березня", - додали в Службі.

"Прозорі онлайн-аукціони - ефективний інструмент продажу спецдозволів за ринковою ціною.

Механізм електронних торгів на ProZorro забезпечує однакові умови для кожного учасника, сприяє зміцненню довіри інвесторів до держави, стимулює чесну роботу та надходження інвестицій у галузь", - сказав Опімах.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Держгеонадр

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глибоко, але прозоро: можливості для інвестування в українські надра 4 лютого 2021, 08:10
Держгеонадр очікує 10 мільярдів доларів інвестицій у корисні копалини 26 січня 2021, 17:04
"Нафтогаз" отримав спецдозволи на розробку ділянки "Дельфін" на 30 років 11 січня 2021, 12:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!