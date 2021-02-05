Українсько-американська компанія отримала 90 мільйонів доларів від NASA для місії на Місяць

Компанія Firefly Aerospace українського бізнесмена Максима Полякова допоможе NASA у висадці людей на Місяць у 2023 році - агентство надало 93,3 млн доларів фінансування.

Про це йдеться у повідомленні NASA.

Доставка корисного вантажу, яку буде здійснювати Firefly Aerospace буде досліджувати різноманітні умови та ресурси Місячної поверхні, що допоможе підготуватися до місій людини на Місяць.

Ініціатива є ключовою частиною програми NASA "Артеміда". Firefly Aerospace буде відповідати за повний цикл доставки вантажу, зокрема інтеграцію корисного вантажу, запуск із Землі, посадку на Місяць та операції в рамках місії.

Для програми використовуватимуть посадковий апарат компанії Blue Ghost.

"Корисні вантажі, які ми надсилаємо в рамках цієї доставки, охоплюватимуть різні сфери від дослідження місячного грунту і випробування технології відбору зразків, до надання нам інформації про теплові властивості Місяця та магнітне поле", - сказав Кріс Калберт, менеджер ініціативи CLPS в Космічному центрі Джонсона NASA в Г'юстоні.

Cedar Park, де розроблявся посадковий апарат Blue Ghost, також стане операційним центром компанії для місії доставки 2023 року.

Firefly Aerospace (раніше – Firefly Space Systems) – приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace українського бізнесмена Максима Полякова уклала контракт із національним космічним агентством США NASA на виведення на орбіту малих супутників на 9.8 млн доларів.

Економічна правда