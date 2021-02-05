SkyUp відкриє п'ять нових маршрутів до Європи

Авіакомпанія SkyUp анонсувала відкриття п'яти нових маршрутів з Києва та Львова в міста Італії та Польщі навесні 2021 року.

Про це повідомляє avianews.com.

29 березня авіакомпанія планує полетіти з Києва до польського Лодзя з частотою двічі на тиждень. З 25 квітня число рейсів збільшиться до чотирьох на тиждень. Мінімальна вартість авіаквитків починається від 731 грн в один бік.

30 квітня SkyUp запустить рейс Львів-Лодзь з частотою двічі на тиждень і ціною квитків від 535 грн в один бік.

З 21 травня в розкладі стоїть рейс Львів-Бергамо. Авіакомпанія планує літати по цьому маршруту двічі на тиждень і продає квитки від 840 грн в один бік.

29 травня SkyUp планує відкрити відразу два рейси з Києва – в Барі і Катовіце. У першому випадку частота польотів становитиме двічі на тиждень, а ціна квитків починається від 1264 грн. У другому випадку в розкладі заявлені три рейси на тиждень з ціною квитків від 756 грн в один бік.

Для всіх маршрутів мінімальні ціни вказані з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.