Субвенція місцевим бюджетам: Залежність від "побажань" нардепів посилиться – КШЕ
У порядку та умовах надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, зміни до яких Кабмін затвердив 3 лютого, ще більше посилиться залежність розподілу субвенції від "побажань" депутатів.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки
"На цю субвенцію у держбюджеті-2021 заплановано рекордні 6 млрд грн.
Ключове зауваження до цієі субвенції - висока залежність її розподілу від "побажань" депутатів. Відтепер ця залежність ще більше посилиться", - підкреслюють експерти.
Зокрема:
- Прибирається норма про обов’язковість критерію розподілу 80% коштів з урахуванням чисельності населення, що проживає у відповідному регіоні.
- Відповідно до закону про держбюджет Мінфін повинен утворити комісію з розподілу цієі субвенціі. А тепер до неї мають увійти народні депутати – члени Комітету ВРУ з питань бюджету, при цьому - не менше 50% складу комісії. Раніше вимоги до включення депутатів до складу комісії не було.
- Пропозиції щодо об’єктів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, Комісії надаватимуть народні депутати та ОДА. І якщо раніше Комісія "надавала рекомендації", то зараз вона вже "приймає рішення" щодо включення переліку пропозицій до проекту акту (який ухвалюватиме Кабмін).
"Відтак, вплив нардепів і тут зростає", - зазначають в КШЕ.
- З умов надання субвенції було виключено відповідність проектів і заходів пріоритетам регіональних стратегій та планів соціально-економічного розвитку регіонів.
"Це видається дивним, з урахуванням минулорічних активних дискусій щодо регіональних стратегій та прийняття Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Це також спрощує можливості для лобізму, оскільки фактично виключається умова, за якою фінансування могло надаватись лише тим проектам, які є пріоритетними для регіонального розвитку", - коментують експерти.
- З напрямів використання субвенції виключено заходи на запобігання поширенню пандемії.
"Усі ці зміни передбачені у проекті постанови, яку в середу проголосували в Кабміні з додатковими правками. Тож фінальний текст постанови буде відомий пізніше.
Ключовий ризик даних змін - те, що посилиться несправедливість розподілу цього фінансового ресурсу між регіонами, адже вагу об’єктивних критеріїв такого розподілу значно знижено", - додали в КШЕ.
Економічна правда
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