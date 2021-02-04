НБУ збільшив електронний ліміт за валютними операціями за кордон

Національний банк збільшив річний е-ліміт за низкою валютних операцій фізосіб з переказу коштів за кордон до 200 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ліміт стосується здійснення інвестицій за кордон, розміщення коштів на власних іноземних рахунках, переказів коштів за договором страхування життя та надання позики нерезидентам.

"За оцінками Національного банку, зазначене рішення в напрямку валютної лібералізації не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України, в тому числі з огляду на те, що фізичні особи вже понад рік мають можливість вільно купувати безготівкову іноземну валюту без будь-яких зобов’язань та підстав", – зазначив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

Він додав, що минулоріч фізособи в межах ліміту за кордон перерахували близько 274 млн євро, що не перевищує середньоденний обсяг торгів на міжбанку.

У НБУ кажуть, що "повне зняття е-ліміту на здійснення фізичними особами інвестицій за кордон є одним із пріоритетів Національного банку, передбачених Дорожньою картою валютної лібералізації". Для цього необхідно ухвалити та імплементувати пакет законопроєктів щодо протидії розмивання бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (BEPS).

Також НБУ дозволив під час здійснення валютних операцій використовувати паспорти в "Дії". Зазначені зміни набувають чинності з 5 лютого 2021 року.

З 18 грудня 2019 року Національний банк збільшив річний е-ліміт на проведення фізичними особами окремих валютних операцій із 50 тис. євро до 100 тис. євро.

Економічна правда