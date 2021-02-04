Вітренко: До 2029 року "зелені" компенсації можуть становити 10-20 мільярдів доларів 

За підрахунками, компенсації інвесторам в електроенергію за "зеленим" тарифом можуть становити від 10 до 20 млрд доларів.

Про це в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів під час обговорення економічної стратегії до 2030 року.

Він зазначив, що встановлений зелений тариф в рази перевищує ринкову ціну.

"Ми маємо усвідомлювати, що, якщо подивитися на різницю між зеленим тарифом і ринковою ціною, помножити це на навіть консервативні оцінки щодо виробітку електроенергії з ВДЕ, і помножити це на термін дії зеленого тарифу до 2029 року, то розмір компенсацій з державного бюджету з інвесторами в зелену енергетику буде становити від 10 до 20 млрд дол", - пояснив Вітренко.

Він додав: "Для такої країни, яка ще розвивається, 10-20 млрд дол - це значна сума, яка становить проблему".

Також очільник міністерства розкритикував наявний механізм отримання компенсацій: "він нормально не працює і через це виникли борги".

"В тарифі "Укренерго" 2/3 компенсується "зеленим", а 1/3 - їхні витрати. Компенсація з тарифа "Укренерго" більша, ніж вартість електроенергії, яку отримує "Енергоатом", який цю електроенергію компенсує. Тобто тільки різниця зеленої енергетики, яку не споживає, фактично, населення, є більшим, ніж вартість електроенергії, яку отримує "Енергоатом", - коментує Вітренко.

Він зазначив, що фінансування "зелених" слід проводити напряму через держбюджет, адже повітря є певним спільним благом, що пов’язано із використанням зеленої енергетики "і Конституція каже, що в так випадках фінансування має здійснюватися через держбюджет".

Економічна правда