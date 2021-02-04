Конкурент Uber і Uklon: Китайський сервіс таксі готується до запуску в Україні – медіа
Китайський агрегатор таксі DiDi готується до запуску в Україні в 2021 році.
Про це повідомляє ain.ua.
За інформацією видання, ще з 2020 року DiDi почав збирати команду для запуску сервісу в Україні. Наразі точних термінів немає, але DiDi запуститься в Україні в 2021 році.
"Для України DiDi стане четвертим великим сервісом після Uklon, Uber (DiDi має частку в цій компанії) і Bolt", – йдеться в новині.
На думку журналістів, прихід гравця рівня DiDi в черговий раз сильно вплине на український ринок агрегаторів таксі. Запуск сервісу створить додатковий попит на водіїв.
Наразі невідомо, чи буде DiDi заходити тільки з таксі, або підключить й інші сервіси, на зразок прокату велосипедів.
Нагадуємо:
DiDi - китайський агрегатор, з більш ніж 450 млн користувачів і кількома мільйонами водіїв.
З моменту заснування в 2012 році компанія підняла більш ніж 21 млрд доларів інвестицій, її оцінка перевищує 56 млрд доларів за останніми доступними даними.
DiDi працює через партнерства та інвестиції в схожі проєкти (99, Grab, Gareem) по всьому світу.
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