Конкурент Uber і Uklon: Китайський сервіс таксі готується до запуску в Україні – медіа

Китайський агрегатор таксі DiDi готується до запуску в Україні в 2021 році.

Про це повідомляє ain.ua.

За інформацією видання, ще з 2020 року DiDi почав збирати команду для запуску сервісу в Україні. Наразі точних термінів немає, але DiDi запуститься в Україні в 2021 році.

"Для України DiDi стане четвертим великим сервісом після Uklon, Uber (DiDi має частку в цій компанії) і Bolt", – йдеться в новині.

На думку журналістів, прихід гравця рівня DiDi в черговий раз сильно вплине на український ринок агрегаторів таксі. Запуск сервісу створить додатковий попит на водіїв.

Наразі невідомо, чи буде DiDi заходити тільки з таксі, або підключить й інші сервіси, на зразок прокату велосипедів.

Нагадуємо:

DiDi - китайський агрегатор, з більш ніж 450 млн користувачів і кількома мільйонами водіїв.

З моменту заснування в 2012 році компанія підняла більш ніж 21 млрд доларів інвестицій, її оцінка перевищує 56 млрд доларів за останніми доступними даними.

DiDi працює через партнерства та інвестиції в схожі проєкти (99, Grab, Gareem) по всьому світу.