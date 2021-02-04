Печерський райсуд зняв арешт з найбільшого активу банку "Аркада"

1 лютого Печерський районний суд м. Києва зняв арешт з головного офісу банку "Аркада" на вулиці Ольгинській та із земельної ділянки під ним.

Про це йдеться в ухвалі суду, передає Finbalance.

Вказаний арешт було накладено за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в рамках забезпечення позову Фонду до ТОВ "Будеволюція", Олега Неліна, Тараса Бурдейного щодо оскарження низки вчинених ними правочинів, які призвели до виведення з власності банку "Аркада" його головного офісу.

У січні 2021 року Печерський райсуд м. Києва також відмовився задовольнити клопотання ліквідатора банку "Аркада" про забезпечення позову до Неліна й накладення арешту на головний офіс банку "Аркада" й земельну ділянку під ним.

У цьому позові представник ФГВФО просить суд застосувати наслідки нікчемності правочину шляхом скасування реєстрації права власності та припинення визнання права власності на нерухоме майно.

У 2019 році банк "Аркада" надав цю нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником.

На момент укладання кредитного договору оціночна вартість будівлі становила понад 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку). Кредитор через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю.

Як зауважував Нацбанк, у зв’язку з цим банк "Аркада" відобразив списання з балансу зазначеного об’єкта нерухомості, й капітал банку впав нижче нормативного рівня та став від’ємний.

"Національний банк, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об’єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявою з приводу неправомірних дій посадових осіб банку та проханням зберегти зазначену нерухомість", - йшлося в заяві НБУ.

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Економічна правда