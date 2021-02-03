Кабмін скоротив термін дії обмежень на проведення податкових перевірок бізнесу

Кабмін на засіданні 3 лютого затвердив постанову, яка скорочує терміни дії мораторію на проведення деяких видів податкових перевірок бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що рішенням уряду надається дозвіл на проведення перевірок, зокрема:

тимчасово зупинених та незавершених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті на дату запровадження мораторію;

документальних перевірок суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які за даними аналітичної системи проводять ризикові операції та опрацьовуються у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів держвлади;

документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

позапланових документальних перевірок, необхідність для проведення яких виникла за результатами розгляду скарг на дії чи бездіяльність контролюючих органів щодо неправомірного нарахування грошових зобов’язань платників податків.

"У свою чергу заборона на проведення документальних перевірок фізичних осіб підприємців залишається незмінною", - заявили в Мінфіні.

"Мораторій на виконання державою контрольної функції у податковій сфері був виправданий на початку карантинних заходів COVID-19, коли бізнес було майже зупинено у зв’язку з жорстким карантином. Але з кожним днем відсутність контролю за сплатою податків з боку держави стає все більше деструктивним не тільки для бюджету, а й для бізнесу, який працює чесно.

Крім того, несплата податків одними значно зменшує шанси на отримання допомоги тими, хто в умовах пандемії найбільше її потребує, тими, хто сам собі допомогти не в змозі - пенсіонерам, інвалідам та тими, хто тимчасово залишився без роботи.

Отже помірковане надання дозволу на проведення деяких видів податкових перевірок - це не збільшення тиску на бізнес, а відновлення можливості забезпечити рівні умови ведення бізнесу для всіх", - пояснила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Нагадаємо:

Після початку карантинних обмежень у березні 2020 року Рада ухвалила закон, яким встановила мораторій на проведення планових та фактичних податкових перевірок на період карантину.

Пізніше Кабмін подовжував термін дії мораторію через продовження карантину, зокрема, у вересні його подовжили ще на пів року.

Економічна правда